Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза
Президент РФ Владимир Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время они составляют около 6% ВВП, однако это не значит, что государство тратит на вооружение чрезмерно много.
«Профицит российского бюджета в этом квартале выше 660 млрд рублей... Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно много тратим деньги на пушки и забыли про масло — это не так», — указал глава государства.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин узнал об отказе Армении от Карабаха из СМИ
- Путин утверждает, что реальные доходы россиян выросли на 12 процентов
- Путин заявил об изменении статуса миротворцев в Нагорном Карабахе
- Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза
- Доллар на бирже вновь поднялся до 100 рублей
- «Уральские пельмени» готовят новое шоу
- Авиация Черноморского флота России уничтожила безэкипажный катер ВСУ
- Путин на Валдае вспомнил, как хотел вступить в НАТО
- В Госдуме посоветовали не игнорировать чужие «письма счастья» ГИБДД
- В Москве напали на сына главы ФПБК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru