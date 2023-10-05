Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза

По его словам, в настоящее время они составляют около 6% ВВП, однако это не значит, что государство тратит на вооружение чрезмерно много.

«Профицит российского бюджета в этом квартале выше 660 млрд рублей... Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно много тратим деньги на пушки и забыли про масло — это не так», — указал глава государства.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».