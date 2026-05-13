Бюджет РФ получил свыше 52 млрд рублей от «налога на богатых»
За январь-март 2026 года в бюджет России поступило свыше 52 млрд рублей от «налога на богатых», сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФНС.
Это на треть больше, чем годом ранее. Это объясняется ростом зарплат, обелением доходов и поступлением по банковским вкладам на фоне высокой ключевой ставки.
Свыше половины суммы принесли сборы с граждан в Москве — 28,2 млрд. Это связано с масштабом налоговой базы. В столице сосредоточены штаб-квартиры крупных компаний, банков, IT-бизнеса, а также организаций из сфер финансов и консалтинга.
По словам экспертов, в настоящее время государство активнее борется с серыми схемами оплаты труда.
Налог с процентов на вклады не затрагивает большинство россиян, а самых богатых вкладчиков не беспокоит, уходить в другие инструменты никто не планирует, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
