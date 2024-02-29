Силуанов: Минфин России проработает более справедливое налогообложение
Минфин РФ совместно с законодателями и бизнесом проработает более справедливое налогообложение. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Он напомнил, что об этом в ходе послания Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин. Министр отметил, что по данному вопросу уже есть законодательная инициатива.
«Поэтому такие предложения будут в этом году представлены в правительство, обсуждены, проговорены с парламентом», - заключил Силуанов.
Ранее Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru