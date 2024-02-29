Путин поручил проработать амнистию для предпринимателей за дробление бизнеса

«Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую», – сказал глава государства во время послания Федеральному собранию.

Так, речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов. Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

