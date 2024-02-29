Путин поручил проработать амнистию для предпринимателей за дробление бизнеса
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
«Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую», – сказал глава государства во время послания Федеральному собранию.
Так, речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов. Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.
Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru