Путин поручил проработать амнистию для предпринимателей за дробление бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

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«Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую», – сказал глава государства во время послания Федеральному собранию.

Так, речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов. Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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