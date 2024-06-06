Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы
Минфин России планирует продать активы, изъятые в доход государства. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
«Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать... Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — заявил министр финансов.
Силуанов подчеркнул, что соответствующие задачи поставлены перед Росимуществом.
Между тем президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий Банку России добиваться компенсации ущерба, если США необоснованно лишат его имущества, и использовать при этом находящуюся в РФ американскую собственность, пишет RT.
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