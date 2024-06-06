Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы

«Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать... Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — заявил министр финансов.

Силуанов подчеркнул, что соответствующие задачи поставлены перед Росимуществом.

Между тем президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий Банку России добиваться компенсации ущерба, если США необоснованно лишат его имущества, и использовать при этом находящуюся в РФ американскую собственность, пишет RT.

