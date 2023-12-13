Силуанов: Минфин не использует изменения курса рубля для пополнения бюджета
Министерство финансов России не пользуется колебаниями курса рубля для пополнения федерального бюджета, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Министр отметил, что ведомство руководствуется прогнозными значениями курса национальной валюты, которые заложены в бюджет. По его словам, для Минфина ключевое значение имеет предсказуемость курса.
«Мы не стремимся здесь ослабить курс и пополнить доходы или, наоборот, укрепить, простимулировать импортеров», - сказал руководитель ведомства в интервью газете «Известия».
Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии потенциала укрепления рубля или его сильного снижения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Минфин не использует изменения курса рубля для пополнения бюджета
- В Национальный реестр фильмов США внесли «Один дома» и «Терминатор 2»
- В Новом Уренгое стая бродячих собак напала на девочку
- Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме
- Матвиенко рассказала о мурашках от песни SHAMAN «Встанем»
- Роскачество назвало признаки обмана от управляющих компаний
- В Арктике в 2023 году зафиксировали рекордно теплое лето
- Обсуждавшие помощь Киеву болгарские депутаты назвали друг друга фашистами
- Фильм о жизни Эми Уайнхаус выйдет в прокат в США в мае
- Кинотеатры РФ рассчитывают в 2024 году выйти на сборы в 45 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru