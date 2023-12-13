Силуанов: Минфин не использует изменения курса рубля для пополнения бюджета

Министерство финансов России не пользуется колебаниями курса рубля для пополнения федерального бюджета, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

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Министр отметил, что ведомство руководствуется прогнозными значениями курса национальной валюты, которые заложены в бюджет. По его словам, для Минфина ключевое значение имеет предсказуемость курса.

«Мы не стремимся здесь ослабить курс и пополнить доходы или, наоборот, укрепить, простимулировать импортеров», - сказал руководитель ведомства в интервью газете «Известия».

Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии потенциала укрепления рубля или его сильного снижения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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