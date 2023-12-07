Костин: возврата экономики РФ к прежней системе уже не будет
7 декабря 202315:41
Возврата России к прежней экономической системе не будет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на открытии 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает «Коммерсант».
Он назвал главной задачей, стоящей сейчас перед руководством страны, привлечение как можно большого числа иностранных инвесторов в российскую экономику.
По словам Костина, это одна из главных задач и форума «Россия зовет!».
Ранее глава ВТБ Костин призвал не выпускать из России иностранный бизнес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru