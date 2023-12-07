Костин: возврата экономики РФ к прежней системе уже не будет

Он назвал главной задачей, стоящей сейчас перед руководством страны, привлечение как можно большого числа иностранных инвесторов в российскую экономику.

По словам Костина, это одна из главных задач и форума «Россия зовет!».

Ранее глава ВТБ Костин призвал не выпускать из России иностранный бизнес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

