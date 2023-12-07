Костин: возврата экономики РФ к прежней системе уже не будет

Возврата России к прежней экономической системе не будет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на открытии 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает «Коммерсант».

Костин: При введении «мембраны» могут появиться два курса рубля

Он назвал главной задачей, стоящей сейчас перед руководством страны, привлечение как можно большого числа иностранных инвесторов в российскую экономику.

По словам Костина, это одна из главных задач и форума «Россия зовет!».

Ранее глава ВТБ Костин призвал не выпускать из России иностранный бизнес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнвесторыРоссияЭкономикаИнвестицииВТБ

Горячие новости

Все новости

партнеры