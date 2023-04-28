Силуанов: Минфин готов внести законопроект о разовом платеже в Госдуму

Глава Минфина напомнил, что представители нефтяной отрасли и малого бизнеса, как ранее было озвучено, освобождены от уплаты. Силуанов отметил, что платеж коснется только 10% налогоплательщиков.

«Сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — напомнил министр.

Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале этого года. Всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

Ранее в Минфине рассказали, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

