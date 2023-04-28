Силуанов: Минфин готов внести законопроект о разовом платеже в Госдуму

Законопроект о разовом платеже после согласования в ряде ведомств, а также Российском союзе промышленников и предпринимателей будет внесен Минфином на рассмотрение депутатами Государственной Думы, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости. По его словам, внесение поправок, которые бы скорректировали размер платежа в виде исключения для отдельных компаний, уже невозможно.

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Глава Минфина напомнил, что представители нефтяной отрасли и малого бизнеса, как ранее было озвучено, освобождены от уплаты. Силуанов отметил, что платеж коснется только 10% налогоплательщиков.

«Сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — напомнил министр.

Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале этого года. Всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

Ранее в Минфине рассказали, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
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