На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете заложено ежегодно 14 млрд рублей
На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете заложено ежегодно в 2025-2027 годах 14 миллиардов рублей, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.
Кроме того, на национальную оборону из бюджета РФ в 2025 году выделят около 13,5 триллиона рублей.
На пенсии военнослужащим, надбавки к пенсии и увеличение пенсий в 2025 году в бюджете предусмотрено 1,368 триллиона рублей.
«Проект... бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает, что в 2025–2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП», — подчеркнули ранее в правительстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru