На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете заложено ежегодно 14 млрд рублей

Кроме того, на национальную оборону из бюджета РФ в 2025 году выделят около 13,5 триллиона рублей.

На пенсии военнослужащим, надбавки к пенсии и увеличение пенсий в 2025 году в бюджете предусмотрено 1,368 триллиона рублей.

«Проект... бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает, что в 2025–2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП», — подчеркнули ранее в правительстве.

