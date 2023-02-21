Путин завил о достижении РФ исторического минимума по безработице
Президент России Владимир Путин заявил о достижении исторически минимального значения по безработице в стране, которое достигло 3,7% от трудоспособного населения. Такую цифру глава государства озвучил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
Он напомнил, что ещё в допандемийный период уровень безработицы в РФ оценивался в 4,7%.
«Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив добавились снижения безработицы в современных условиях. Сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон, рынок труда у нас стал более комфортным, чем был ранее», - отметил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что в целом отечественная экономика сумела преодолеть возникшие новые риски, при этом решать вопросы необходимо было «с колёс».
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