Путин подписал закон о бюджете на 2022-2024 годы

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что в 2023 году доходы бюджета составят 25,540 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн рублей. В 2024 году доходы запланированы на уровне 25,831 трлн рублей, а расходы составят 26,354 трлн рублей.

В трёхлетнем бюджете предусмотрены индексация социальных расходов выше уровня инфляции, выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения, строительство, капитальный ремонт школ, а также увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Ранее Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году, сообщает RT.

