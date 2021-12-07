Путин подписал закон о бюджете на 2022-2024 годы
Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно которому доходы в следующем году составят 25,021 трлн рублей, а расходы - 23,694 трлн рублей, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что в 2023 году доходы бюджета составят 25,540 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн рублей. В 2024 году доходы запланированы на уровне 25,831 трлн рублей, а расходы составят 26,354 трлн рублей.
В трёхлетнем бюджете предусмотрены индексация социальных расходов выше уровня инфляции, выделение дополнительного финансирования на развитие системы здравоохранения, строительство, капитальный ремонт школ, а также увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
Ранее Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году, сообщает RT.
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