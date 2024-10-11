Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани
11 октября 202414:51
Доклад о создании платежной системы БРИКС представят на саммите в Казани, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
По его словам, новая платежная система будет построена на основе самых передовых технологий с использованием цифровых возможностей.
«Результатом проработки этих предложений явился наш доклад», — рассказал министр.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что создание единой валюты БРИКС преждевременно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru