Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани

Доклад о создании платежной системы БРИКС представят на саммите в Казани, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов

По его словам, новая платежная система будет построена на основе самых передовых технологий с использованием цифровых возможностей.

«Результатом проработки этих предложений явился наш доклад», — рассказал министр.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что создание единой валюты БРИКС преждевременно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПлатежиКазаньБриксСилуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры