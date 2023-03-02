Силуанов: доходы бюджета РФ превысили ожидания

Объем поступлений в федеральную казну в начале 2023 года оказался выше прошлогодних показателей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов: Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП

Министр уточнил, что за январь-февраль 2023 году доходы бюджета составили 5 триллионов рублей. Эта сумма выше, чем ожидали в финансовом ведомстве, подчеркнул Силуанов.

По его словам, поступления в бюджет за первые месяцы 2023 года больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Для покрытия бюджетного дефицита власти могут приступить к изъятию прибыли государственных компаний, заявил в беседе с НСН проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, улучшить ситуацию может поддержка и развитие экономики.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:БюджетМинфинАнтон Силуанов
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