Силуанов: доходы бюджета РФ превысили ожидания

Министр уточнил, что за январь-февраль 2023 году доходы бюджета составили 5 триллионов рублей. Эта сумма выше, чем ожидали в финансовом ведомстве, подчеркнул Силуанов.

По его словам, поступления в бюджет за первые месяцы 2023 года больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Для покрытия бюджетного дефицита власти могут приступить к изъятию прибыли государственных компаний, заявил в беседе с НСН проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, улучшить ситуацию может поддержка и развитие экономики.

