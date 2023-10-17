Силуанов: Дефицит бюджета в 2023 году будет чуть больше 1%
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил, что российские финансы «чувствуют себя устойчиво».
По его словам, показатели дефицита бюджета оказались ниже, чем ожидалось.
«В этом году мы оцениваем дефицит бюджета порядка одного с небольшим процентов, что ниже запланированных двух процентов», - заключил министр.
Ранее Силуанов представил в Совете Федерации проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год, в целом дефицит бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru