Силуанов: Дефицит бюджета в 2023 году будет чуть больше 1%

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил, что российские финансы «чувствуют себя устойчиво».

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По его словам, показатели дефицита бюджета оказались ниже, чем ожидалось.

«В этом году мы оцениваем дефицит бюджета порядка одного с небольшим процентов, что ниже запланированных двух процентов», - заключил министр.

Ранее Силуанов представил в Совете Федерации проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год, в целом дефицит бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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