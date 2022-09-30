Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году превысит 0,9% ВВП

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023–2025 годы и документы, в которых прогнозировался дефицит на уровне 0,9% ВВП в 2022 году, напоминает телеканал «360».

«Цифра, скорее всего, подрастет ... Новые задачи возникают в текущем году», — подчеркнул Силуанов.

При этом министр отметил, что все социальные обязательства государства перед россиянами в 2023−2025 годах будут выполнены, пишет «Свободная пресса».

