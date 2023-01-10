Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей

Дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании.

Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП

По его словам, в прошлом году план по доходам был перевыполнен. Так, общий объем доходов бюджета составил почти 28 триллионов рублей. Силуанов отметил, что в прошлом году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, предусматривающий постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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