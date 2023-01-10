Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей
Дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании.
По его словам, в прошлом году план по доходам был перевыполнен. Так, общий объем доходов бюджета составил почти 28 триллионов рублей. Силуанов отметил, что в прошлом году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, предусматривающий постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Путин 11 января обсудит с кабмином меры соцподдержки в новых регионах
- Названы основные причины мужского бесплодия
- Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей
- В РФ снизились наценки на социально значимые продовольственные товары
- Путин отметил важность контроля за ценами
- Минобороны: ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
- Синоптик заявил, что потепления в Москве стоит ждать в конце недели
- Военный эксперт заявил, что американские БТР Stryker не помогут ВСУ
- Генсек НАТО заявил об истощении военных запасов из-за Украины
- В России увеличат уровень цифровой грамотности до 75%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru