Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП
Дефицит федерального бюджета России в текущем году составит около 2% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — цитирует главу Минфина ТАСС.
Силуанов отметил, что в следующем году по плану «примерно такой же» дефицит бюджета.
В сентябре министр финансов России сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года будет выше заложенных 0,9% ВВП, напоминает «Свободная пресса». При этом Силуанов заверил, что социальные обязательства на 2023−2025 годы будут выполнены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах
- Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле одного из поселков со стороны ВСУ
- Шольц: Россия не угрожает миру ядерным оружием
- СМИ: Венгрия выступила против нового пакета санкций против России
- Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск
- В Севастополе двоих россиян задержали по подозрению в госизмене
- Российское посольство отвергло резолюцию США о «геноциде» на Украине
- Развожаев: Корабль ЧФ РФ сбил беспилотник над акваторией моря
- Узбекистан отказался от инициативы России по созданию «тройственного газового союза»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru