Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в текущем году составит около 2% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Силуанов отметил, что в следующем году по плану «примерно такой же» дефицит бюджета.

В сентябре министр финансов России сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года будет выше заложенных 0,9% ВВП, напоминает «Свободная пресса». При этом Силуанов заверил, что социальные обязательства на 2023−2025 годы будут выполнены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетМинфин РФАнтон Силуанов
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