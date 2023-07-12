Силуанов: Дефицит бюджета России по итогу 2023 года может отклониться от плана

Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может отклониться от плана, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что показатели могут измениться как в одну, так и в другую сторону. Такую вероятность он объяснил «подвижностью экономики».

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Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ объяснил, с чем связан «небольшой» дефицит бюджета страны.

По его словам, это во много связано с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Президент заявил, что это осознанный шаг с целью повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Также он отметил обоснованный рост затрат на оборону для обеспечения безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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