Силуанов: Дефицит бюджета России по итогу 2023 года может отклониться от плана

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ объяснил, с чем связан «небольшой» дефицит бюджета страны.

По его словам, это во много связано с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Президент заявил, что это осознанный шаг с целью повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Также он отметил обоснованный рост затрат на оборону для обеспечения безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

