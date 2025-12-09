Силуанов: Бесконечное бюджетное накачивание экономики грозит разбалансировкой

Стимулирование экономики из бюджета не может быть бесконечным. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Эксперту».

Глава Минфина назвал бюджетный стимул важным.

«Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов», - подчеркнул министр.

Силуанов считает, что идеальна конструкция жесткого бюджета, мягкой денежно-кредитной политики и низких процентных ставок. Такой подход придает гибкость экономической политике. В случае замедления инфляции и при низких ставках бюджет могут задействовать как дополнительный стимул для экономики.

