Силуанов: Бесконечное бюджетное накачивание экономики грозит разбалансировкой
Стимулирование экономики из бюджета не может быть бесконечным. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Эксперту».
Глава Минфина назвал бюджетный стимул важным.
«Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов», - подчеркнул министр.
Силуанов считает, что идеальна конструкция жесткого бюджета, мягкой денежно-кредитной политики и низких процентных ставок. Такой подход придает гибкость экономической политике. В случае замедления инфляции и при низких ставках бюджет могут задействовать как дополнительный стимул для экономики.
Ранее глава Минфина призвал россиян работать, не ориентируясь на ситуацию в экономике, пишет 360.ru.
