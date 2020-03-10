«Силу Сибири» временно приостановят
Работа газопровода «Сила Сибири», запущенного в декабре прошлого года, будет временно приостановлена во второй половине марта. В Управлении информации ПАО «Газпром» заявили, что это связано с необходимостью проведения технического обслуживания.
Отмечается, что стороны договорились проводить плановые профилактические работы два раза в год – весной и осенью.
В компании заявили, что сейчас «Газпром» и CNPC согласовывают точные даты проведения работ на газопроводе.
«Сейчас речь идет о второй половине марта», - сказали в компании.
Газопровод «Сила Сибири» был запущен 2 декабря 2019-го. До конца года по нему было поставлено в Китай 328 млн кубометров газа.
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