«Силу Сибири» временно приостановят

Отмечается, что стороны договорились проводить плановые профилактические работы два раза в год – весной и осенью.

В компании заявили, что сейчас «Газпром» и CNPC согласовывают точные даты проведения работ на газопроводе.

«Сейчас речь идет о второй половине марта», - сказали в компании.

Газопровод «Сила Сибири» был запущен 2 декабря 2019-го. До конца года по нему было поставлено в Китай 328 млн кубометров газа.

