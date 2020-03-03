«Газпром» дал Болгарии щедрую скидку на газ
Российский «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии сразу на 40 процентов. Об этом заявил глава болгарского правительства Бойко Борисов.
Премьер-министр, в частности, заявил, что эта скидка стала «символическом подарком» к годовщине освобождения Болгарии в ходе русско-турецкой войны.
Бойко добавил, что снижению цен на газ способствовали диверсификация и конкуренция на топливном рынке, передает «Свободная пресса».
Отметим, что премьер-министр в своей речи напомнил о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 3 марта в Болгарии отмечают 142-ю годовщину освобождения от турецкой оккупации, сообщают argumenti.ru
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