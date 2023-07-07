Жилые дома, школу и спорткомплекс постоят на западе Москвы по программе КРТ

Реорганизацию неэффективно используемой территории площадью 1,64 га на улице Доктора Гааза (Тропарево-Никулино, ЗАО) поручат Казенному предприятию «Комплексное развитие территории». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на развитие территории будет затрачено четыре миллиарда рублей, при этом ежегодный доход в бюджет столицы составит 39 млн рублей. Также работу получат 100 москвичей, добавил вице-мэр.

Земельный участок находится поблизости от станции метро «Юго-Западная», ландшафтного заказника «Лес на реке Самородинке» и Юго-Западного лесопарка.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что за пять лет здесь появится 23,2 тысячи «квадратов» жилой недвижимости и 9,8 тысячи «квадратов» общественной застройки. В частности, строители возведут школу на 325 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 800 квадратных метров. Также могут открыться кафе и магазины, добавил Гаман.

Всего благодаря реализации программы комплексного развития территорий для жителей столицы появятся свыше 570 тысяч рабочих мест. При этом суммарный объем инвестиций достигнет 8 трлн рублей, а бюджет получит свыше триллиона рублей. Реорганизацию смогут провести правообладатели участков, инвестор, определенный по результатам торгов, или городские операторы.

