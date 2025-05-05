СМИ: Москвичка попыталась пронести в храм Христа Спасителя порох и боеприпас

Женщина пыталась пронести в храм Христа Спасителя в Москве порох и гильзу от патрона, ее задержали, сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что 56-летнюю уборщицу остановила охрана, при себе у нее была гильза от патрона и полкилограмма пороха. Сама женщина объяснила, что обнаружила эти предметы дома и решила отнести их в храм, чтобы узнать, насколько они опасны.