Аудиокнигу Сергея Михалкова к 80-летию Победы выпустили в бесплатном формате

Издательство «Малыш» объявило о выпуске сборника стихотворений Сергея Михалкова под названием «Не быть России покоренной!» в аудио формате с бесплатным доступом. Публикация приурочена к к 80-летию Великой Победы, сообщила издательская группа «Эксмо-АСТ» на своих официальных сетевых ресурсах.

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В сборник вошли 80 стихотворений классика советской детской литературы. Их озвучили актриса Дарья Мороз, певец Александр Маршал, актер Владислав Тирон. С 5 мая аудиокнига появилась на ведущих литературных платформах. В сервисах с поштучной продажей книг аудио вариант доступен свободно.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бумажная версия сборника проиллюстрирована работами советского художника-анималиста, графика Евгения Рачёва.

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ФОТО: РИА Новости
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