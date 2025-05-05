Аудиокнигу Сергея Михалкова к 80-летию Победы выпустили в бесплатном формате
Издательство «Малыш» объявило о выпуске сборника стихотворений Сергея Михалкова под названием «Не быть России покоренной!» в аудио формате с бесплатным доступом. Публикация приурочена к к 80-летию Великой Победы, сообщила издательская группа «Эксмо-АСТ» на своих официальных сетевых ресурсах.
В сборник вошли 80 стихотворений классика советской детской литературы. Их озвучили актриса Дарья Мороз, певец Александр Маршал, актер Владислав Тирон. С 5 мая аудиокнига появилась на ведущих литературных платформах. В сервисах с поштучной продажей книг аудио вариант доступен свободно.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бумажная версия сборника проиллюстрирована работами советского художника-анималиста, графика Евгения Рачёва.
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