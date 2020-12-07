Сибаса не получилось. Почему Кремль не признает провал импортозамещения

В успехе программы импортозамещения продуктов питания заверил пресс-секретарь президента. К этой теме он обратился после публикации исследования, результаты которого говорят об обратном.

Как пояснил Дмитрий Песков, целью стратегии импортозамещения, принятой в 2012 году, было удовлетворение за счет внутреннего производства основных, а не всех потребностей россиян в продуктах. И с этими задачами программа успешно справилась, - заявил Песков.

Вместе с тем, цели полностью остановить импорт продуктов питания в программе не ставилось: цели стопроцентного импортозамещения нет, и ни одна страна этого не делает, - указал представитель Кремля.

Задачей программы импортозамещения было обеспечение собственными силами основных потребностей населения России:

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», - заявил Песков, попутно отметив большие успехи в замещении импорта мяса.

В Кремле положительно оценивают итоги программы импортозамещения, - резюмировал пресс-секретарь президента.

Исследование, которое комментировал представитель Кремля, показало менее радужную картину результатов программы импортозамещения. Плановых показателей за все восемь лет с момента принятия стратегии так и не было достигнуто. По данным аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА), объем импорта молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо ожидаемых 30. Импорт плодоовощной продукции – на 11% против 20 запланированных. Поставки из-за рубежа самих овощей снизились всего на 27%, тогда как плановый показатель составлял все 70%.



Одновременно указывается на странные закономерности: страны, не подпавшие под действие российского эмбарго, в разы нарастили объемы поставок в нашу страну. Одна только Белоруссия стала основным поставщиком мяса и молочных продуктов, заменив в этой сфере страны ЕС. А уж «белорусские креветки» и вовсе стали притчей во языцех!

Кстати, о морепродуктах. В досанкционные времена основным поставщиком рыбы на российские прилавки была Норвегия – до 40% от общих объемов импорта. Ее с успехом заменили Чили и Фарерские острова. Правда, втрое выросли поставки в Чили… рыбы из Норвегии.

В России за время действия программы импортозамещения производство рыбы выросло не очень заметно: 4,2 миллиона тонн в 2019 году против почти 3,7 млн - в 2013.

У самих сибаса не получилось.

