Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах

Глава Китая Си Цзиньпин на саммите ШОС предложил наращивать расчеты в нацвалютах, передает РИА Новости.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации», - заявил он.

Саммит организации проходит в Нью-Дели в онлайн-формате.

«Устали от манипуляций»: Страны БРИКС могут создать новую торговую валюту за год

Ранее стало известно, что одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР в августе станет создание новой единой валюты, которая будет обеспечена золотом.

Система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала, рассказал в связи с этим аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко «Радиоточке НСН». По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.

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ФОТО: РИА Новости
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