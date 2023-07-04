Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах

Ранее стало известно, что одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР в августе станет создание новой единой валюты, которая будет обеспечена золотом.

Система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала, рассказал в связи с этим аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко «Радиоточке НСН». По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.

