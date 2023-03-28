Швейцарский банк CS: Ожидаем, что слияние с UBS завершится к концу года

Швейцарский банк Credit Suisse ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо CS.

Отмечается, что два глобальных банка будут объединены со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга. При этом указывается, что Credit Suisse будет продолжать свою деятельность в обычном режиме.

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Ранее газета Financial Times сообщала, что десятки тысяч сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за поглощения швейцарского банка Credit Suisse крупнейшим банком конфедерации UBS.

На этом фоне зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отмечал, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии. По его словам, финансовая система страны оказалась в плену у американской, поэтому ее кризис не за горами.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БанкиШвейцария

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