Швейцарский банк CS: Ожидаем, что слияние с UBS завершится к концу года
Швейцарский банк Credit Suisse ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо CS.
Отмечается, что два глобальных банка будут объединены со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга. При этом указывается, что Credit Suisse будет продолжать свою деятельность в обычном режиме.
Ранее газета Financial Times сообщала, что десятки тысяч сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за поглощения швейцарского банка Credit Suisse крупнейшим банком конфедерации UBS.
На этом фоне зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отмечал, что крупные инвесторы и вкладчики начали бежать из банков Швейцарии. По его словам, финансовая система страны оказалась в плену у американской, поэтому ее кризис не за горами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru