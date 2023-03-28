Швейцарский банк CS: Ожидаем, что слияние с UBS завершится к концу года

Швейцарский банк Credit Suisse ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо CS.

Отмечается, что два глобальных банка будут объединены со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга. При этом указывается, что Credit Suisse будет продолжать свою деятельность в обычном режиме.