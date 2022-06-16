Шувалов назвал оптимальный для России курс доллара
Курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка Центробанка на уровне 7,5% необходимы новой экономической модели в России. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава госкорпорации развития выразил мнение, что денежно-кредитная политика страны должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую намерены построить власти. Шувалов заявил, что в ближайшие годы общество будет развиваться по новой социально-экономической модели.
«В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% - на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар - НСН) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать», — цитирует Шувалова РИА Новости.
Ранее первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что в настоящее время рубль переукреплен, оптимальный курс - 70-80 рублей за доллар, отмечает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Набиуллина допустила использование криптовалют в международных расчетах
- Шувалов назвал оптимальный для России курс доллара
- Российские военные уничтожили украинскую станцию РЭБ и сбили Су-25 противника под Харьковом
- В Госдуме назвали самоубийством угрозу Киева ударить по Крымскому мосту
- Пушилин призвал «освободить все русские города» на Украине
- Володин предложил переименовать Киев в Нуланд
- СМИ: Decathlon прекратит работу в Москве
- В МИД отвергли возможность выхода России из ВТО
- Глава ДНР рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине
- Пожар произошел на крупном газовом месторождении в ЯНАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru