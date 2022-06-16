Шувалов назвал оптимальный для России курс доллара

Глава госкорпорации развития выразил мнение, что денежно-кредитная политика страны должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую намерены построить власти. Шувалов заявил, что в ближайшие годы общество будет развиваться по новой социально-экономической модели.

«В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% - на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар - НСН) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать», — цитирует Шувалова РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что в настоящее время рубль переукреплен, оптимальный курс - 70-80 рублей за доллар, отмечает телеканал 360.

