Экономист спрогнозировал рост доллара к рублю этой осенью
В случае восстановления импорта курс доллара станет выше по отношению к рублю в уже в конце 2022 года. Об этом ранее в среду, 15 июня, заявил глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.
«Думаю, что доллар летом будет удерживаться в коридоре 55–65. Возможно выпадение из этого коридора котировок, но на несколько дней», — передает слова экономиста агентство «Прайм».
При этом уже осенью доллар может стоить больше 70 рублей. По словам Верникова, спрос на американскую валюту упал, кроме того, вклады в валюте перестали приносить доход. Вместе с тем в Россию поступает долларовая выручка за продажу энергоносителей, которая позволяет российскому рублю укрепляться.
Ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что банки, которые решили ввести комиссии за обслуживание валютных счетов, поставили своих клиентов в затруднительное положение, разрешить которое в юридической плоски будет непросто.
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