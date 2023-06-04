Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Мера будет действовать до декабря 2024 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.

РФ скорректирует добычу до 9,828 миллиона баррелей в сутки с 2024 года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет в Вене 26 ноября

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна тем, что Россия не соблюдает уровень сокращения добычи нефти. Газета сообщила, что королевство призвало Москву соблюдать оговоренные ограничения, передает «Радиоточка НСН».

