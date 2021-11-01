Штрафы за неуплату электричества могут увеличить в два раза

Глава некоммерческого партнерства «Совет рынка» Максим Быстров предложил увеличить штрафы за неуплату расходов на электричество в два раза, сообщают «Известия».

Он считает, что необходимо повысить штрафы для нарушителей, которые продолжают пользоваться электричеством и не отключают его. Так для юридических лиц они могут увеличиться со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч.

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Быстров отметил, что рост размеров санкций удастся заменить на предупреждение, ужесточив при этом наказание за повторные нарушения в течение года.

По его словам, обращение по данному вопросу уже направлено в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что итоговая позиция будет сформулирована после оценки всех предложений регулятора.

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