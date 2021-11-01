Штрафы за неуплату электричества могут увеличить в два раза

Быстров отметил, что рост размеров санкций удастся заменить на предупреждение, ужесточив при этом наказание за повторные нарушения в течение года.

По его словам, обращение по данному вопросу уже направлено в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что итоговая позиция будет сформулирована после оценки всех предложений регулятора.

