Штрафы за неуплату электричества могут увеличить в два раза
Глава некоммерческого партнерства «Совет рынка» Максим Быстров предложил увеличить штрафы за неуплату расходов на электричество в два раза, сообщают «Известия».
Он считает, что необходимо повысить штрафы для нарушителей, которые продолжают пользоваться электричеством и не отключают его. Так для юридических лиц они могут увеличиться со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч.
Быстров отметил, что рост размеров санкций удастся заменить на предупреждение, ужесточив при этом наказание за повторные нарушения в течение года.
По его словам, обращение по данному вопросу уже направлено в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что итоговая позиция будет сформулирована после оценки всех предложений регулятора.
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