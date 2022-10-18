Глава Еврокомиссии: ЕС сможет сэкономить 50 млрд кубометров газа в этом году

Евросоюз может сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в этом году, если сократит зависимость от России и будет придерживаться одобренных энергетически мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, принятые ранее меры помогут получить минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, уменьшая зависимость от России.

Среди согласованных мер для разрешения энергетического кризиса: экономия газа, дополнительные сборы со сверхприбылей определённых компаний.

Ранее ЕС также принял закон о минимальном пороге (80%) наполнения газовых хранилищ к 1 ноября.

Так, странам Евросоюза предложили до марта 2023 года на 15% сократить ежемесячное потребление газа, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

