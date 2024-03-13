Шоколад Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов сети «Лента»

«В результате переговоров наши партнеры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», - сообщили в компании.

Согласно сайту торговой сети, в магазинах осталось лишь несколько видов мороженого Oreo и одна позиция Alpen Gold.

По данным агентства Reuters, крупнейшие в мире заводы по переработке какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане остановили работу. Причиной назван стремительный рост цен на сырье: с начала 2024 года какао-бобы подорожали на 50%, передает «Радиоточка НСН».

