Кондитеры предупредили торговые сети о подорожании сладостей на 25-30%
Торговые сети получили от производителей кондитерских изделий уведомления о повышении отпускных цен с 15 марта, в среднем их подняли на 25-30%. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что кондитерские изделия российского производства могут подорожать сильнее, чем зарубежные. Так, с 21 марта на 20% повышает цены на конфеты объединение «Славянка».
Как отметил представитель сети «Верный», производители потребовали от нее повысить цены на 10–50%. По его словам, в частности, с 1 апреля Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, и др.) уже второй раз за год планирует поднять стоимость своей продукции на 15–20%.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рост цен на массовые продукты питания в России является слишком большим для кошелька потребителя, но в течение года продукты неизбежно будут дорожать еще на 20-25% из-за выпадения России из товаропроводящих цепочек.
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