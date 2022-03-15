Кондитеры предупредили торговые сети о подорожании сладостей на 25-30%

Отмечается, что кондитерские изделия российского производства могут подорожать сильнее, чем зарубежные. Так, с 21 марта на 20% повышает цены на конфеты объединение «Славянка».

Как отметил представитель сети «Верный», производители потребовали от нее повысить цены на 10–50%. По его словам, в частности, с 1 апреля Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, и др.) уже второй раз за год планирует поднять стоимость своей продукции на 15–20%.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рост цен на массовые продукты питания в России является слишком большим для кошелька потребителя, но в течение года продукты неизбежно будут дорожать еще на 20-25% из-за выпадения России из товаропроводящих цепочек.

