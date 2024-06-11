Шмыгаль назвал необходимый размер инвестиций для восстановления Украины

По его словам, соответствующие средства Киеву нужно получать «на протяжении ближайших десяти лет».



Шмыгаль указал, что кроме инвестиций Украине требуется «доступ к внешним рынкам, улучшение логистики и трансфер технологий от партнёров».

«Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной», - заключил он.

Ранее стало известно, что Япония и Украина заключат рассчитанное на десять лет соглашение о поддержке в ряде сфер, в том числе в восстановлении инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».