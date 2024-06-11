Шмыгаль назвал необходимый размер инвестиций для восстановления Украины
Для восстановления Украине необходимы ежегодные внешние инвестиции в размере от 10 млрд до 30 млрд долларов. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, соответствующие средства Киеву нужно получать «на протяжении ближайших десяти лет».
Шмыгаль указал, что кроме инвестиций Украине требуется «доступ к внешним рынкам, улучшение логистики и трансфер технологий от партнёров».
«Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной», - заключил он.
Ранее стало известно, что Япония и Украина заключат рассчитанное на десять лет соглашение о поддержке в ряде сфер, в том числе в восстановлении инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru