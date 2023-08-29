Шестой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» стартует 4 сентября

Новый сезон проекта «Открой#Моспром» пройдет с 4 по 25 сентября, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, жители и гости столицы смогут посетить больше 30 производственных площадок, а также поучаствовать в дегустациях и мастер-классах. Регистрация на участие в мероприятиях проекта открылась на сайте.

«Планируем в течение трех недель провести свыше 150 экскурсий и 50 мастер-классов. В этот раз список предприятий-участников пополнили еще два завода: по выпуску протезов и ортопедической продукции. Также в честь начала учебного года проведем серию экскурсий для школьников и студентов», – сказал Овчинский.

Отмечается, что в этом году гости посетят Центр аддитивных технологий, в котором на 3D-принтере печатают детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов. Также участников отведут на завод по переработке электроники, производства протезов и ортезов, лифтов, вентиляционной продукции. Помимо этого, гостям мероприятия предлагается посетить предприятия легкой промышленности, на которых производят обувь, одежду и аксессуары, а также заводы, выпускающие напитки, мороженое и конфеты.

Онлайн-экскурсии можно посмотреть на сайте проекта и в его социальных сетях. Для виртуального посещения уже готовы: завод «МонАрх», на котором собирают готовую квартиру, предприятие ЛГМ, разрабатывающее перспективные модели насосного оборудования, а также отраслевой кластер легкой промышленности «Кунцево» и многие другие предприятия. За пять лет существования «Открой#Моспром» организаторы провели более двух тысяч экскурсий по заводам Москвы и более 500 мастер-классов.

