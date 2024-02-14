Shell: США в 2023 году стали крупнейшим экспортером СПГ в мире
Соединенные Штаты по итогам 2023 года стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) с результатом 86 млн тонн, Россия находится на четвертом месте. Соответствующие данные следуют из отчета компании Shell.
Согласно данным, второе место заняла Австралия (более 81 млн тонн), за ней следует Катар (80 млн тонн). Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.
При этом указывается, что США в декабре существенно снизили поставки через Суэцкий канал.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru