Шапша предложил построить завод Tesla в Калужской области
Губернатор Владислав Шапша заявил, что первый в России завод Tesla может быть открыт в Калужской области. Об этом калужский глава сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, регион к этому полностью готов.
На территории Калужской области сейчас локализованы предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo, множество компонентных производств.
Ранее сегодня американский предприниматель Илон Маск заявил на российском марафоне «Новое знание» о том, что Tesla рассматривает Россию как место для размещения заводов по производству электромобилей.
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