«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры «Северстали» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Заявление компании передает «Интерфакс».

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Отмечается, что организация не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года, а в апреле 2022 года было объявлено о приостановке публикации финансовой отчетности по международным стандартам.

«Северсталь» летом была включена в SDN List, ее основной владелец Алексей Мордашов находится под европейскими санкциями.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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