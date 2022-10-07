«Северсталь»: Мордашов не намерен передавать свою долю в пользу ООН

В «Северстали» не подтвердили сообщения о планах Алексея Мордашова якобы передать долю в пользу Организации Объединённых Наций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Российский предприниматель контролирует 76,85% акций в её уставном капитале.

В конце лета газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что Мордашов ищет варианты смягчения санкций в отношении «Северстали».

Согласно изданию, в частности, миллиардер рассматривает возможность передачи половины своих долей в «Северстали» и Nordgold в траст под доверительным управлением.

«От Фридмана до Абрамовича»: Forbes назвал богатейших из «обедневших»

Другую половину он якобы собирается передать в фонд, прибыль из которого направлять на финансирование целей ООН.

В компании подчеркнули, что, несмотря на санкции и сложную ситуацию в отечественной сталелитейной промышленности, руководство «Северстали» прилагает все усилия для продолжения работы в нормальном режиме и сохранения коллектива.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные санкции ещё в апреле привели к смещению Мордашова с первого места списка российских миллиардеров по версии Forbes на пятое.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Алексей Дружинин//РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСеверстальАлексей Мордашов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры