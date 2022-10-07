«Северсталь»: Мордашов не намерен передавать свою долю в пользу ООН

В «Северстали» не подтвердили сообщения о планах Алексея Мордашова якобы передать долю в пользу Организации Объединённых Наций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Российский предприниматель контролирует 76,85% акций в её уставном капитале.

В конце лета газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что Мордашов ищет варианты смягчения санкций в отношении «Северстали».

Согласно изданию, в частности, миллиардер рассматривает возможность передачи половины своих долей в «Северстали» и Nordgold в траст под доверительным управлением.