«Северсталь»: Мордашов не намерен передавать свою долю в пользу ООН
В «Северстали» не подтвердили сообщения о планах Алексея Мордашова якобы передать долю в пользу Организации Объединённых Наций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Российский предприниматель контролирует 76,85% акций в её уставном капитале.
В конце лета газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что Мордашов ищет варианты смягчения санкций в отношении «Северстали».
Согласно изданию, в частности, миллиардер рассматривает возможность передачи половины своих долей в «Северстали» и Nordgold в траст под доверительным управлением.
Другую половину он якобы собирается передать в фонд, прибыль из которого направлять на финансирование целей ООН.
В компании подчеркнули, что, несмотря на санкции и сложную ситуацию в отечественной сталелитейной промышленности, руководство «Северстали» прилагает все усилия для продолжения работы в нормальном режиме и сохранения коллектива.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные санкции ещё в апреле привели к смещению Мордашова с первого места списка российских миллиардеров по версии Forbes на пятое.
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