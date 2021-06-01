Стало известно, сколько электрокаров планируют выпускать в России к 2030 году

Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития РФ Максим Колесников заявил, что Россия планирует к 2030 году выпускать не менее 150 тысяч электромобилей в год, сообщает ТАСС.

В ходе круглого стола в Совете Федерации он рассказал, что в ведомстве разработали и направили на согласование «проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране». По его словам, стоимость концепции составляет 850 миллиардов рублей и предполагается, что 600 миллиардов рублей из этой суммы составят частные инвестиции.

«Мы считаем, что реализация концепции позволит создать в стране новую технологическую отрасль и производить электромобили с долей не менее 10% от общего объема производства транспортных средств к 2030 году», - сказал Колесников.

Чиновник добавил, что концепция также предусматривает поддержку локализованного спроса на территории России, а стоимость производства электромобиля для этого не должна превышать 2,5 миллиона рублей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выступая на российском форуме «Знания» заявил, что в России и странах СНГ могут появиться официальные заводы по производству электромобилей Тesla, сообщает Ura.ru.

