Сеть московских аптек примет участие в нацпроекте «Производительность труда»

На Петербургском международном экономическом форуме в среду, 15 июня, правительство Москвы и одна из крупнейших в России аптечных сетей «Ригла» подписали соглашение об участии в национальном проекте «Производительность труда», сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

По ее словам, сеть аптек получит поддержку в оптимизации производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства. Багреева отметила, что благодаря нацпроекту «Производительность труда» его участники успешно используют различные инструменты для минимизации временных и трудовых затрат, что позволяет им экономить ресурсы и расширять собственное производство.

Уточняется, что реализация проекта на каждом из предприятий длится три года. Первые полгода в компании работают эксперты Регионального центра компетенций Москвы, которые анализируют имеющиеся проблемы и предлагают пути их разрешения. Оставшиеся 2,5 года компании сами используют наработанные практики.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов отметил, что участие компании в нацпроекте позволит команде предприятия получить компетентную оценку качества работы и внедрить в нее новые инструменты и технологии.

