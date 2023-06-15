Сеть московских аптек примет участие в нацпроекте «Производительность труда»
На Петербургском международном экономическом форуме в среду, 15 июня, правительство Москвы и одна из крупнейших в России аптечных сетей «Ригла» подписали соглашение об участии в национальном проекте «Производительность труда», сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.
По ее словам, сеть аптек получит поддержку в оптимизации производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства. Багреева отметила, что благодаря нацпроекту «Производительность труда» его участники успешно используют различные инструменты для минимизации временных и трудовых затрат, что позволяет им экономить ресурсы и расширять собственное производство.
Уточняется, что реализация проекта на каждом из предприятий длится три года. Первые полгода в компании работают эксперты Регионального центра компетенций Москвы, которые анализируют имеющиеся проблемы и предлагают пути их разрешения. Оставшиеся 2,5 года компании сами используют наработанные практики.
Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов отметил, что участие компании в нацпроекте позволит команде предприятия получить компетентную оценку качества работы и внедрить в нее новые инструменты и технологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru