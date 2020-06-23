Сергунина рассказала о клубе молодежного предпринимательства Business Update

Клуб молодых предпринимателей Business Update открывается в столице для поддержки в творческой и профессиональной реализации. Его участники получат поддержку при выводе своего проекта на рынок, а также возможность стажировки на ведущих предприятиях Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участникам клуба с помощью экспертов и опытных бизнесменов предстоит пройти четыре этапа. Это выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и его выход на первую прибыль, этапы акселерации роста и дальнейшего профессионального развития.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин назвал создание нового клуба логичным продолжением проекта «Бизнес-уик-энд», в котором в 2018 году поучаствовали 70 тысяч человек. Создаётся сообщество единомышленников, которые будут обмениваться опытом и самостоятельно устанавливать правила клуба, добавил он.

Клуб Business Update предоставит мультифункциональную онлайн-платформу, которая позволит участвовать в конкурсах, кейс-чемпионатах, питчинг-сессиях, хакатонах и акселераторах. В специальном разделе будет обновляться информация о стажировках, обучающих курсах и вакансиях, о помещениях для стартапов, которые сдаются в аренду в технопарках и коворкингах. Пользователи онлайн-платформы смогут получить консультацию ментора, посмотреть видеокурсы и воспользоваться внутренней социальной сетью.

