Сергунина: Прием заявок на субсидию для участников МИК продлен до 1 июля

По более ранним планам, предполагалось завершить заявочную кампанию до 30 апреля. За счет субсидии можно компенсировать до 50% расходов на создание или модернизацию продукта. При этом возможно компенсировать затраты на все этапы работ - разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

«За прошлый год участники кластера получили около 300 млн руб. субсидий на создание и модернизацию продукции. В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение», - рассказала Наталья Сергунина.

Напомним, с этого года у предпринимателей появилась возможность в течение 10 дней исправить заявку в случае неточности или неполноты предоставленной информации. Меньше стал и пакет документов, необходимых для оформления заявки. Так, в числе получателей субсидии в прошлом году стал разработчик умных счетчиков электроэнергии, который сумел компенсировать более 4,6 млн руб. затрат на расширение производства. Также компания по созданию индивидуальных имплантов для черепа на замену поврежденной костной ткани получила свыше 6 млн руб.

