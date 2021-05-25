Кабмин сформировал новый пакет поддержки бизнеса

Российское правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, сообщают «Известия».

Нефинансовые меры поддержки бизнеса пользуются стабильно высоким спросом в Москве

Его 21 апреля поручал подготовить президент РФ Владимир Путин. В документ попало обнуление НДС для рестораторов и отельеров, предоставление капитала начинающим предпринимателям на открытие своего дела, расширение квоты на участие малого и среднего бизнеса в госзакупках со стороны государственных структур, помощь при выходе на IPO, послабления в сфере надзора.

Что касается денежных сертификатов для начинающих предпринимателей, они смогут направить полученные средства только на аренду, продвижение в Сети и налоги. Также пакетом мер предусматривается запуск ряда образовательных программ.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что в столице существует высокий спрос на нефинансовые меры поддержки малого бизнеса.

По его словам, из 25 тысяч обращений в ГБУ «Малый бизнес Москвы» 33% касались обучения, участия в мероприятиях, выставках, запросов на общение с коллегами.

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ТЕГИ:Средний И Малый Бизнес
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