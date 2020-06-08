Сергунина: Предприниматели Москвы получили более трех млрд рублей льготных

Предприниматели в российской столице с начала мая получили свыше 3 миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Такую статистику озвучила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

По новым кредитам город предоставляет субсидию до 8% годовых. При этом ставка по действующим займам за счет субсидий уменьшена на 6%. С целью помощи предпринимателям правительство мегаполиса подписало соответствующие договоры с 11 крупнейшими банками.

В ближайшее время компании, а также индивидуальные предприниматели смогут получить еще 12,5 миллиардов рублей. Заявки на такую сумму уже одобрены, сообщила Наталья Сергунина. Такая программа помощи рассчитана до конца текущего года.

К этому дню предприниматели подали документы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Ставка по уже взятым ранее кредитам будет пересчитана автоматически по заявлению. Таким образом, процесс не потребует особых усилий со стороны заемщиков, отмечает АГН «Москва». Ставка по новым кредитам составит всего от 3% до 7% годовых, уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

