Сергей Собянин: Более 150 компаний с начала года заключили экспортные контракты при поддержке города

Московские компании строят бизнес с партнерами из Китая, Бразилии, Алжира, Индии и странами СНГ.

«С начала года при поддержке города внешнеторговые контракты заключили свыше 150 московских компаний, больше трети из них впервые вышли на экспорт. Предприятия воспользовались инструментами Московского экспортного центра», - написал он в своем Telegram-канале.

Бизнес-инструментами могут воспользоваться как начинающие, так и уже крупные компании. По словам Собянина, сейчас можно подать заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, поддержку онлайн-экспорта, а также софинансирование акселерационных программ и размещение в зарубежных супермаркетах.

