Сергей Собянин: Более 150 компаний с начала года заключили экспортные контракты при поддержке города
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что благодаря поддержке города с начала 2023 года более 150 московских компаний смогли заключить внешнеторговые контракты.
Московские компании строят бизнес с партнерами из Китая, Бразилии, Алжира, Индии и странами СНГ.
«С начала года при поддержке города внешнеторговые контракты заключили свыше 150 московских компаний, больше трети из них впервые вышли на экспорт. Предприятия воспользовались инструментами Московского экспортного центра», - написал он в своем Telegram-канале.
Бизнес-инструментами могут воспользоваться как начинающие, так и уже крупные компании. По словам Собянина, сейчас можно подать заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, поддержку онлайн-экспорта, а также софинансирование акселерационных программ и размещение в зарубежных супермаркетах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru