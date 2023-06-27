«Точно не вымрут!»: Торговые центры планируют «восстановиться» за год

Торговые центры смогут восстановить посещаемость в течение года, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

«Есть Дальний Восток, который прирастал по посещаемости в прошлом году на 5%, когда все регионы в прошлом году теряли посетителей. В этом году первый квартал показал, что ситуация улучшилась для Урала, Дальнего Востока. Но в Москве как было плохо, так и осталось. Я думаю, что это вопрос ближайшего года, потому что бренды заходят, компании расширяются. Оттепель все-таки есть», - рассказал он.

С ним согласился гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин, который в пресс-центре НСН заявил, что рынок уже начал расти.

«Торговый центр – это целый механизм, необходимо, чтобы все части правильно функционировали. Приходится менять операторов, они только пробуют себя. Рынку надо дать вырасти, и он начал расти», - добавил он.

Высказался по ситуации и генеральный директор SimpleEstate Никита Корниенко. Он отметил, что эксперты, которые предрекали смерть торговым центрам, ошиблись.

«Да, 14% свободных площадей – это выше, чем комфортный показатель, но это не 30 и не 40%. Были люди, которые говорили, что торговые центры умирают. Мы видим, что это не так. Надо понимать, что есть разные торговые центры, разные локации и управляющие компании. Торговые центры точно не вымрут, развивается схема, когда онлайн и оффлайн работают вместе, дополняют друг друга», - сказал он в пресс-центре НСН.

