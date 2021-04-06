Сенаторы США призвали ограничить импорт российской рыбы

Сенаторы Аляски Дэн Салливан и Лиза Меркауски призвали власти США ограничить импорт российской рыбы. Они считают, что из-за запрета поставлять рыбу в Россию американские рыбаки терпят огромные убытки, в то время как российский экспорт в Америку с каждым годом растет, цитирует политиков британское отраслевое издание Undercurrent news.

Дэн Салливан поднял «рыбную» тему на недавней встрече с новым торговым представителем США Кэтрин Тай, которая обещала внимательно изучить вопрос. Лиза Меркауски намерена обсудить эту проблему с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Убыток

Россия ввела санкции на ввоз рыбы и другого продовольствия из США, ЕС и ряда других стран в августе 2014 года. США ответное продуктовое эмбарго вводить не стали и продолжают закупать у России рыбу и морепродукты. По данным издания Undercurrent news, рыбаки Аляски теряли за это время около 40 миллионов долларов в год.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены усилить санкции против «Северного потока — 2».

