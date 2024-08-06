Сенатор рассказала, как сохранение зарплаты приводит к снижению размера пенсии
Максимальный размер пенсии в России не ограничен, при этом ее повышению мешает низкая заработная плата, заявила сенатор РФ Ольга Епифанова.
«Есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, оно с каждым годом растет. Это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Епифановой, россияне, которые в 2023 году получали зарплату в 30 тысяч рублей, могли получить около 1,8 пенсионного балла. В 2024 году при аналогичной зарплате гражданину начисляют уже 1,618 балла, для сохранения баллов необходима зарплата не ниже 34,8 тысячи рублей.
Ранее профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил доплату для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы в размере 1,2 тысячи рублей. Выплата будет подлежать компенсации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru